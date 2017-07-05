Меланья Трамп поставила на место дочь русофоба Бжезинского

Первая леди США вступила в заочную полемику с дочерью Збигнева Бжезинского. Меланье Трамп не понравились комментарии Мики относительно исполнения ей обязанностей первой леди.

Известная американская журналистка, ведущая телеканала MSNBC, дочь видного политика Збигнева Бжезинского дала пространное интервью журналу InStyle. Оно было посвящено семье Дональда Трампа и наделало немало шума. Мика Бжезински "уколола" супругу президента сказав, что Меланья Трамп выступает в защиту своего мужа и выполняет обязанности первой леди лишь ради сына Бэррона.

"У Меланьи худшая работа в стране. И не думаю, что она хотела бы продолжать выполнять ее. Полагаю, она будет заниматься этим настолько долго, насколько понадобится ради ее сына", – сказала журналистка явно намекая на то, что для Меланьи ее супруг не так важен, как сын.

Эта реплика не могла остаться без ответа жены президента и он вскоре последовал. "Печально, когда люди пытаются добиться своих целей, комментируя мою жизнь и мою семью, особенно когда они не знают меня", – заявила первая леди.

Как пишет "МК", мнения американской аудитории традиционно разделились. Одни согласны с Микой Бжезински и выражают сочувствие Меланье. Другие полагают, что журналистам не стоит комментировать личные взаимоотношения в первой семье США. К слову сказать, дискуссия о том, насколько Меланья соответствует своей важной роли, идет в американских СМИ с самого момента избрания Трампа.

На этой неделе Дональда Трампа ждет большое европейское турне, которое закончится саммитом G20 в Гамбурге, где запланирована встреча президентов России и США. В поездке хозяина Белого дома будет сопровождать и его супруга Меланья, которая, если верить американской прессе, до сих пор не вжилась в роль первой леди.

Тем временем за каждым шагом и каждым словом Меланьи Трамп внимательно следят журналисты. Они заметили, что накануне 4 июля – Дня независимости США – президентская семья улетела из Вашингтона на отдых в поместье в Нью-Джерси. И наряд, выбранный супругой американского лидера, стал одной из самых обсуждаемых в модных журналах тем.