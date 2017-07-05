Меланья Трамп поставила на место дочь русофоба Бжезинского
Известная американская журналистка, ведущая телеканала MSNBC, дочь видного политика Збигнева Бжезинского дала пространное интервью журналу InStyle. Оно было посвящено семье Дональда Трампа и наделало немало шума. Мика Бжезински "уколола" супругу президента сказав, что Меланья Трамп выступает в защиту своего мужа и выполняет обязанности первой леди лишь ради сына Бэррона.
"У Меланьи худшая работа в стране. И не думаю, что она хотела бы продолжать выполнять ее. Полагаю, она будет заниматься этим настолько долго, насколько понадобится ради ее сына", – сказала журналистка явно намекая на то, что для Меланьи ее супруг не так важен, как сын.
Эта реплика не могла остаться без ответа жены президента и он вскоре последовал. "Печально, когда люди пытаются добиться своих целей, комментируя мою жизнь и мою семью, особенно когда они не знают меня", – заявила первая леди.
Как пишет "МК", мнения американской аудитории традиционно разделились. Одни согласны с Микой Бжезински и выражают сочувствие Меланье. Другие полагают, что журналистам не стоит комментировать личные взаимоотношения в первой семье США. К слову сказать, дискуссия о том, насколько Меланья соответствует своей важной роли, идет в американских СМИ с самого момента избрания Трампа.
На этой неделе Дональда Трампа ждет большое европейское турне, которое закончится саммитом G20 в Гамбурге, где запланирована встреча президентов России и США. В поездке хозяина Белого дома будет сопровождать и его супруга Меланья, которая, если верить американской прессе, до сих пор не вжилась в роль первой леди.
Тем временем за каждым шагом и каждым словом Меланьи Трамп внимательно следят журналисты. Они заметили, что накануне 4 июля – Дня независимости США – президентская семья улетела из Вашингтона на отдых в поместье в Нью-Джерси. И наряд, выбранный супругой американского лидера, стал одной из самых обсуждаемых в модных журналах тем.
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