Вошедшего в медитацию гуру "похоронили" в холодильнике

Суд в Индии разрешил оставить тело Ашутоша Махараджа без погребения. Гуру заморозили в ожидании возвращения его последователи.

Махарадж является основателем религиозной организации, имеющей многочисленных почитателей. Гуру умер в январе 2014 года от сердечного приступа в штате Пенджаб.

Его ученики настаивали на том, что их духовный учитель всего лишь находится в состоянии глубокой медитации. В связи с этим они поместили его тело в морозильную камеру, сообщает The Indian Express.

Три года назад суд первой инстанции постановил, что тело Ашутоша Махараджа должно быть кремировано по индуистскому обычаю. Того же требовал и предполагаемый сын гуру Далип Кумар.

Однако 5 июля суд штатов Пенджаб и Карьяна разрешил оставить религиозного лидера в холодильнике, но при одном условии. Его тело должны будут регулярно осматривать врачи из медицинского центра в Лудхияне.

Напомним, ранее ученые Университета Ковентри (Великобритания) доказали, что йога и медитация могут буквально вылечить от рака. Это связано с позитивными изменениями в ДНК человека. Так, в организме практикующих йогу людей производится гораздо меньше молекул, активирующих гены, которые вызывают опухоль.

Чтобы прийти к такому выводу, специалисты проанализировали 18 исследований, которые проводились за последние 11 лет. В них приняли участие около 846 человек.