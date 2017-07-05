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Общество

МЧС призвало церковь на борьбу с ураганами

Фото: GLOBAL LOOK press\Alexey Sukhorukov
В ликвидации последствий стихийных бедствий спасательному ведомству помогут служители церкви. МЧС и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому спасатели обучат сестер милосердия азам оказания первой помощи, а священнослужители взамен поделятся знаниями основ православной культуры.
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Глава МЧС Владимир Пучков рассказал, что РПЦ поможет спасателям в предупреждении чрезвычайных ситуаций, а также в оказании поддержки пострадавшим в зонах стихийных бедствий. В свою очередь патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил важность подписанного документа.

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"Участие в пасторской работе с жертвами чрезвычайных ситуаций проходит в непростых условиях, что предполагает наличие нужных знаний. И вот благодаря тесному взаимоотношению нашей церкви с МЧС наше духовенство в том числе проходит необходимую подготовку", – сказал священнослужитель.

РПЦ нуждается в таком сотрудничестве еще и потому, что в России осталось немало деревянных храмов и других церковных построек. По словам патриарха, взаимодействие важно по линии противопожарной безопасности. "Все русские средневековые города были деревянными, большинство храмов были деревянными, конечно поэтому огонь нанес огромный ущерб нашему историческому наследию. И вот все то, что дошло до сегодняшних дней, должно очень бережно охраняться", – отметил Кирилл.


Священнослужители окажут духовную поддержку пострадавшим от стихийных бедствий и их семьям как на дому, так и в лечебных учреждениях. Согласно этому пункту соглашения, в местах возникновения чрезвычайных ситуаций будет организована работа походных храмов и сестер милосердия, сообщает ТАСС.

Для спасателей также проведут уроки по основам православной культуры. Кроме этого, церковь обязуется передавать в подразделения и учебные организации МЧС книги, видео– и аудиозаписи духовной и патриотической тематики.

Также в соглашении говорится, что епархии в регионах будут получать от МЧС информацию о происходящих чрезвычайных ситуациях, что позволит им оперативно принимать решения о необходимости выезда волонтеров.

Автор: Александр Комаров5 июля 2017, 13:58

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