"Буря века" убивает людей в Москве

В результате урагана в столичном регионе продолжают гибнуть люди. По последним данным, из-за разгула стихии погибло трое и пострадало пятеро человек.

По данным Минздрава Московской области, в Дмитровском районе от удара молнии скончался человек. Жертвой непогоды стал 33-летний мужчина. Смертельный случай произошел на территории СНТ "Фортуна". Еще один человек погиб в результате удара молнии в деревне Софьино в Новой Москве, сообщает телеграм-канал Mash.

Пятеро человек пострадали во время непогоды в столице. Так, одного придавило упавшее дерево по адресу Рижский проезд, 9, передает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. А на улице Бачуринская, возле дома 11, бетонным кольцом прижало рабочего.

Кроме того, на улице Высокая на машину, в которой находилась девушка, упало дерево. Ее состояние уточняется. Также из-за деревьев пострадали люди в Сигнальном проезде и на улице Ткацкая. Они получили травмы различной тяжести.

А у нас был град ( 30 июня ).#погода #град #гроза #московскаяобласть Публикация от Анна Монина (@monanna67) Июн 30 2017 в 8:35 PDT

Как писали Dni.Ru, первый смертельный случай от урагана в Москве произошел ранее в Сигнальном проезде. Там на машину упал столб, в результате чего погиб человек.

Внесла непогода свои коррективы и в транспортную обстановку. Напомним, ранее произошел сбой в движении поездов на Московском центральном кольце. Составы, двигающиеся по часовой стрелке, перестали ходить из-за упавшего дерева. В столичных аэропортах задержаны около 50 рейсов.

Буря мглою небо кроет... #москва #буря #природа #30июня2017 Публикация от Alexandr Chumakov (@chumakovalexandr) Июн 30 2017 в 5:00 PDT

Отметим, ГУ МЧС России по Московской области предупредило о сильном дожде, грозе, граде и шквалистом усилении ветра в регионе 30 июня и в ночь на 1 июля. Пользователи социальных сетей из Подмосковья активно делятся фото и видео "бури века".

