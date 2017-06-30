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Происшествия

"Буря века" убивает людей в Москве

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В результате урагана в столичном регионе продолжают гибнуть люди. По последним данным, из-за разгула стихии погибло трое и пострадало пятеро человек.
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По данным Минздрава Московской области, в Дмитровском районе от удара молнии скончался человек. Жертвой непогоды стал 33-летний мужчина. Смертельный случай произошел на территории СНТ "Фортуна". Еще один человек погиб в результате удара молнии в деревне Софьино в Новой Москве, сообщает телеграм-канал Mash.  

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Первые кадры "бури века" в Москве

Пятеро человек пострадали во время непогоды в столице. Так, одного придавило упавшее дерево по адресу Рижский проезд, 9, передает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. А на улице Бачуринская, возле дома 11, бетонным кольцом прижало рабочего.

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День жестянщика ����‍♂️ 30 июня же ☀️ Лето же было до обеда, всё своим чередом�� Выдержат тачки или нет?�� Летний дождь Летний дождь Начался сегодня рано .... ( #тальков ) #москва#мск#лето2017#лето17#мск2017#летнийград#град#снег#буря#метель#жесть#ураган#мчс

Публикация от Денис (@denielsof)

Кроме того, на улице Высокая на машину, в которой находилась девушка, упало дерево. Ее состояние уточняется. Также из-за деревьев пострадали люди в Сигнальном проезде и на улице Ткацкая. Они получили травмы различной тяжести.

А у нас был град ( 30 июня ).#погода #град #гроза #московскаяобласть

Публикация от Анна Монина (@monanna67)

Как писали Dni.Ru, первый смертельный случай от урагана в Москве произошел ранее в Сигнальном проезде. Там на машину упал столб, в результате чего погиб человек.

Внесла непогода свои коррективы и в транспортную обстановку. Напомним, ранее произошел сбой в движении поездов на Московском центральном кольце. Составы, двигающиеся по часовой стрелке, перестали ходить из-за упавшего дерева. В столичных аэропортах задержаны около 50 рейсов.

Буря мглою небо кроет... #москва #буря #природа #30июня2017

Публикация от Alexandr Chumakov (@chumakovalexandr)

Отметим, ГУ МЧС России по Московской области предупредило о сильном дожде, грозе, граде и шквалистом усилении ветра в регионе 30 июня и в ночь на 1 июля. Пользователи социальных сетей из Подмосковья активно делятся фото и видео "бури века".

Автор: Людмила Фоканова30 июня 2017, 16:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Страшная буря обрушилась на Москву

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