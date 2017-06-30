"Буря века" убивает людей в Москве
По данным Минздрава Московской области, в Дмитровском районе от удара молнии скончался человек. Жертвой непогоды стал 33-летний мужчина. Смертельный случай произошел на территории СНТ "Фортуна". Еще один человек погиб в результате удара молнии в деревне Софьино в Новой Москве, сообщает телеграм-канал Mash.
Пятеро человек пострадали во время непогоды в столице. Так, одного придавило упавшее дерево по адресу Рижский проезд, 9, передает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. А на улице Бачуринская, возле дома 11, бетонным кольцом прижало рабочего.
Кроме того, на улице Высокая на машину, в которой находилась девушка, упало дерево. Ее состояние уточняется. Также из-за деревьев пострадали люди в Сигнальном проезде и на улице Ткацкая. Они получили травмы различной тяжести.
Как писали Dni.Ru, первый смертельный случай от урагана в Москве произошел ранее в Сигнальном проезде. Там на машину упал столб, в результате чего погиб человек.
Внесла непогода свои коррективы и в транспортную обстановку. Напомним, ранее произошел сбой в движении поездов на Московском центральном кольце. Составы, двигающиеся по часовой стрелке, перестали ходить из-за упавшего дерева. В столичных аэропортах задержаны около 50 рейсов.
Отметим, ГУ МЧС России
по Московской области предупредило о сильном дожде, грозе, граде и шквалистом
усилении ветра в регионе 30 июня и в ночь на 1 июля. Пользователи социальных
сетей из Подмосковья активно делятся фото и видео "бури века".
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