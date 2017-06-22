Названа дата возвращения лета в Москву

Метеорологи сообщают, что все климатические процессы в центральном регионе проходят с месячным опозданием. Поэтому до конца июня погода существенно не изменится.

Как сообщают метеорологи из московского бюро погоды, как минимум до начала следующей недели тепла в столице ожидать не приходится. Будет все так же дождливо и прохладно – не теплее 20 градусов, что нехарактерно для июня в Москве и центральной России.

По мнению специалистов, в центральном регионе все метеорологические процессы нынче идут с месячным запозданием. Поэтому, вероятнее всего, тепло в эту часть России вернется не раньше начала июля. До конца недели в регионе будет преобладать холодная погода с кратковременными дождями. Виной тому – прохладный воздух из Скандинавии, сообщали ранее Dni.ru.

"По предварительным прогнозам, преобладающее значение ночных температур будет на уровне +7…+12 градусов, в дневные часы – 16-21 градус тепла", – сообщили в погодном центре "Фобос". Ветер – западный.

Как сообщали в начале дня Dni.ru, 22 июня московские службы объявили об ухудшении погоды. До 21:00 в Москве ожидаются дождь, гроза, порывистый западный ветер 5-10 метров в секунду, местами до 12-17 метров в секунду. МЧС предупреждает об угрозе повреждения линий электропередачи, кровель и стекол жилых домов, а также возможном падении деревьев.

