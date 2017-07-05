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Выброшенное на берег загадочное существо ужаснуло Сеть

Фото: Reddit
Публикация, размещенная на форуме специалистов по морской биологии, озадачила видавших виды экспертов. Идентифицировать существо до сих пор не удалось.
прочитано 791 раз

Пользователь Reddit.com, пишущий под ником xxviiparadise, опубликовал на форуме фото загадочного морского существа. "Нечто" выбросило на калифорнийский пляж.

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Снимок был размещен в ветке форума, где обыкновенно собираются специалисты в сфере морской биологии. По предположению автора кадра, на фотографии может быть запечатлен, например, какой-то орган неопознанного морского животного. В момент съемки находка весила около трех килограммов.

В комментариях было высказано мнение, что на фото – морской заяц. Это моллюск, известный специалистам как Aplysia californica. При этом один из экспертов заметил: чем дольше эти создания находятся на берегу, тем более странно могут выглядеть.

Can anyone tell me what this is? Other than an organ?

Ранее Dni.Ru сообщали об удивительной находке голландских рыбаков. В Северном море, примерно в 30 километрах от берегов Нидерландов, они поймали двухголового дельфина. Испугавшись, мужчины выбросили улов обратно в море, не забыв, впрочем, сфотографировать. Океанологи же заявили, что рыбакам не стоило выбрасывать тушу, поскольку двухголовые морские свиньи раньше никогда не встречались и изучение необычного экземпляра было бы ценным для науки. 

Повезло и отечественным рыбакам. Из водоема в городе Касли Челябинской области они выловили гигантскую рыбу-мутанта. Очевидцы рассказывают, что у нее голова щуки и тело ротана. Дополняют образ расположенные в несколько рядов острые зубы, нижняя челюсть синего цвета и чешуя с перламутровым отливом. 

Автор: Алексей Минин5 июля 2017, 11:41
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