Смерть Илоны Новоселовой Кинотавр-2017 Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

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Общество

Голландцы нашли двухголового дельфина

Фото: GLOBAL LOOK press
В Северном море, примерно в 30 километрах от берегов Нидерландов голландские рыбаки нашли двухголового дельфина. Его фотографии переданы ученым.
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Вытаскивая сеть из воды, рыбак Хенк Танис и его товарищи обнаружили в ней не рыбу, а новорожденную морскую свинью (подотряд китообразных. – Прим. ред.) с двумя головами. У мутанта было три глаза, и одно тело со стандартным набором органов и конечностей.

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Рыбаки испугались такого улова и выбросили дельфина в море. Мужчины сочли, что подобная находка нелегальна с точки зрения законов ЕС и Голландии, сообщает сайт New Scientist. Но перед тем как выбросить животное, рыбаки сделали фотографии необычного морского обитателя.

"Многое из того, что отличает нас от китов и дельфинов, остается неизвестным. Поэтому открытие еще одного случая дицефалии среди китообразных в дополнение к девяти уже изученным дает нам массу новых знаний", – заявил Эрвин Компанье из Национального исторического музея Роттердама.

Известно, что животное умерло практически сразу после выхода из утробы матери. По словам океанолога, рыбакам не стоило выбрасывать тушу, поскольку двухголовые морские свиньи раньше никогда не встречались, и изучение необычного экземпляра было бы ценным для науки. Исследователи надеются раскрыть секрет подобной мутации животного.

Напомним, ранее из водоема в городе Касли Челябинской области рыбаки выловили гигантскую рыбу-мутанта. Очевидцы рассказывают, что у нее голова щуки и тело ротана. Дополняют образ расположенные в несколько рядов острые зубы, нижняя челюсть синего цвета и чешуя с перламутровым отливом. 

Автор: Людмила Фоканова14 июня 2017, 17:07

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