Голландцы нашли двухголового дельфина

Вытаскивая сеть из воды, рыбак Хенк Танис и его товарищи обнаружили в ней не рыбу, а новорожденную морскую свинью (подотряд китообразных. – Прим. ред.) с двумя головами. У мутанта было три глаза, и одно тело со стандартным набором органов и конечностей.

Рыбаки испугались такого улова и выбросили дельфина в море. Мужчины сочли, что подобная находка нелегальна с точки зрения законов ЕС и Голландии, сообщает сайт New Scientist. Но перед тем как выбросить животное, рыбаки сделали фотографии необычного морского обитателя.

"Многое из того, что отличает нас от китов и дельфинов, остается неизвестным. Поэтому открытие еще одного случая дицефалии среди китообразных в дополнение к девяти уже изученным дает нам массу новых знаний", – заявил Эрвин Компанье из Национального исторического музея Роттердама.

Two-headed porpoise caught in fishing net is first ever found https://t.co/LlMaDlXqVR pic.twitter.com/iCQ8D1p5U2