Крабы убежали из чемодана и прогулялись по аэропорту

Крабы на только ползают, они еще и летают. Целое семейство морских обитателей прилетело в Америку из Африки. Видимо они утомились от перелета и решили размяться на багажной ленте

В сети набирает популярность видео с бегающими по багажной ленте ракообразными. Происшествие случилось в Нью-Йорке в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Крабы выползли из чемодана пассажира, прилетевшего из Ганы. Удивлению получающих багаж не было предела, когда вместе с сумками и чемоданами на транспортной ленте появилось целое семейство крабов. Крабы, судя по всему, тоже удивились. Они начали искать путь к воде: активно передвигались по ленте, сновали взад и вперед, пытаясь понять, куда и как им выбраться.

Прилетевшие граждане, вместо того чтобы забирать свои чемоданы, достали телефоны и начали снимать происходящее на видео. А владелец морских обитателей пытался их поймать и сложить в коробку. Правда, это у него получалось не очень хорошо. Лента двигается, крабы бегают…