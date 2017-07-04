Зажигательный танец Матвиенко с киргизами

Делегация Совета Федерации России во главе с председателем Валентиной Матвиенко посетила ежегодный культурно-образовательный форум "Дети Содружества" в Киргизии. В рамках мероприятия сенатор приняла участие в танцевальном флешмобе.

Мероприятие "Дети Содружества" проходит на побережье Иссык-Куля, передает URA.RU. На форум прибыли юноши и девушки из разных стран СНГ, среди них – школьники, а также различные творческие коллективы. Вместе с ними в Киргизию приехали учителя и представители органов школьного, ученического и родительского самоуправления, а также члены попечительских, муниципальных и других советов.

Предполагается, что в рамках форума дети из разных стран сформируют новый формат общения представителей образовательных систем государств-участников СНГ. Мероприятие проводится "для сохранения и приумножения нравственных, культурных традиций и достижений школьников и молодежи".

Форум посетили и многие представители из России. В частности, в Киргизию прибыли члены Совета Федерации и его председатель Валентина Матвиенко. Примечательно, что они также приняли участие в культурно-развлекательной программе мероприятия.

В частности, Валентина Матвиенко на побережье станцевала вместе с юношами и девушками. К ним также присоединился спикер парламента Кыргызстана Чыныбай Турсунбеков.

Добавим, что многие первые лица государства не только умеют танцевать, но и не скрывают свои таланты. Например, в 2011 году в Сети появилось видео, как тогда еще президент России Дмитрий Медведев исполняет танец на встрече с одноклассниками. Его движения стали интернет-мемом и послужили поводом для разного рода шуток, в частности – в КВН.