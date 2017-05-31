Кремль отреагировал на эмоциональное заявление Матвиенко об урагане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать поспешных выводов о виновных в гибели людей во время урагана, который обрушился на столицу 29 мая. Комментируя требование спикера Совфеда Валентины Матвиенко о проверке работы Гидрометцентра перед бурей, он отметил, что для оценки нужны заключения экспертов, профессионалов, передает Lenta.ru.

"Любительские, эмоциональные рассуждения на этот счет были бы неуместны", – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам Совета Федерации проверить, насколько точными были прогнозы синоптиков перед штормом в Москве. "Чем у нас занимается Гидрометцентр, почему он не предвидел это?" – заявила она.