Гульнаре Каримовой дали пять лет

Гульнара Каримова приговорена к пяти годам тюремного заключения по делу о вымогательстве и хищении денежных средств, передает ТАСС. Соответствующее судебное решение было вынесено еще в 2015 году. Недавно Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что дочери покойного президента страны Ислама Каримова предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Гульнару Каримову считали одной из самых богатых и влиятельных женщин Узбекистана и возможной преемницей отца на посту главы государства. Она профессионально занималась дизайном ювелирных изделий, была известна как певица под псевдонимом Googoosha. Каримова являлась председателем попечительского совета неправительственного фонда "Форум культуры и искусства Узбекистана" и других общественных организаций.