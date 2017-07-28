Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям

Старшей дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, передает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру страны. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Гульнару Каримову считали одной из самых богатых и влиятельных женщин Узбекистана и возможной преемницей отца на посту президента страны. Она профессионально занималась дизайном ювелирных изделий, была известна как певица под псевдонимом Googoosha. Каримова являлась председателем попечительского совета неправительственного фонда "Форум культуры и искусства Узбекистана" и других общественных организаций.