Подельники сдали дочь Каримова

Прокуратура Узбекистана сообщила, что дочь бывшего президента страны виновна в хищениях и вымогательстве денежных средств, и это подтверждается показаниями ее подельников. Гульнару Каримову приговорили к пяти годам ограничения свободы.

Еще в октябре 2013 года в отношении Гульнары Каримовой было возбуждено уголовное дело. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов, участии в преступной группе, завладении путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами, сокрытии налогооблагаемой базы, уничтожении и сокрытии документов.



"Вина Каримовой Г. в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы Содикова Н., Мадумарова Р., Сабирова Ш. и других, свидетелей, потерпевших; материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 офшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу", – сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана. "Каримова Г. признана виновной в совершении инкриминированных преступлений, ей назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы", – добавили в ведомстве.

Информация о том, что с 2015 года Гульнара Каримова находится под стражей, подтвердилась. "Власти Узбекистана направили запросы в 12 стран, в том числе в Россию, где обнаружены активы преступной группы, связанной с Каримовой", – уточняет "Эхо Москвы".

#googoosha #selfie #work_time #day #style #fun �� Публикация от FreeGuliDom (@freegulidom) Фев 10 2014 в 4:31 PST

Гульнара Каримова была самым влиятельным человеком в Узбекистане после президента и даже рассматривалась в качестве его преемницы. Однако, как писали Dni.Ru, поссорившись с Исламом Каримовым в 2013 году, вопреки азиатским традициям она предала конфликт огласке в соцсети.

Judayam yahshi inson va xurmatim cheksiz shu insonga. Happy birthday GOOGOOSHA �� #googoosha #gulnorakarimova Публикация от OYBEK (@oybek_shokuz) Июл 7 2016 в 10:16 PDT

Вскоре Гульнара, навлекшая на себя отцовский гнев, оказалась в центре нескольких коррупционных скандалов в Европе. В Швейцарии по просьбе американских властей были арестованы 800 миллионов долларов, хранившихся на ее счетах. А в Швеции началось расследование дела о получении Каримовой от мобильного оператора TeliaSonera за лицензию на работу в Узбекистане взятки в размере 320 миллионов долларов. Гульнара утверждала, что является жертвой борьбы за президентское кресло.