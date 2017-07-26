Дело "пьяного" мальчика передали в суд

Завершено расследование уголовного дела о ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Материалы в отношении 31-летней Ольги Алисовой, находившейся за рулем авто, переданы в суд, пишет "Газета.ru".

История вызвала широкий общественный резонанс, когда эксперты нашли в крови погибшего ребенка большое количество алкоголя. Многие не поверили специалистам и предположили, что дело пытаются запутать.

