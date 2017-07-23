Названы города-лидеры по заболеваемости ВИЧ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила список городов-лидеров по заболеваемости ВИЧ. Соответствующее заявление она сделала в ходе выступления на форуме "Территория смыслов на Клязьме" во Владимирской области.

Возглавили рейтинг Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург. "К сожалению, это точки, которые сегодня на нашей карте горят", – цитирует ее РИА Новости.