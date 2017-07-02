МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде в Москве

Столичное управление МЧС продлило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в Москве. Стихия будет бушевать в столице до позднего вечера 2 июля, считают сотрудники ведомства.

В городе ожидается дождь, гроза и усиление ветра до 17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе МЧС. Москвичам советуют переждать непогоду дома и парковать автомобили в отдалении от деревьев и рекламных щитов.