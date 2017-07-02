В московских аэропортах задержаны более 50 рейсов

В столичных аэропортах происходит массовая задержка рейсов. По предварительным данным, изменение в расписании воздушных гаваней связано с ухудшением погодных условий.

В аэропорту Шереметьево задержан 21 рейс, в Домодедово – 30 рейсов (еще 4 отменено). По данным сервиса "Яндекс.Расписания", Внуково и Жуковский работают без перебоев.