Россиян хотят лишить алкоголя из duty free на борту самолета

В Министерстве внутренних дел предложили обязать россиян сдавать весь алкоголь, купленный в зоне Duty Free, в багаж перед вылетом из аэропорта. Подобная мера должна предупредить возникновение чрезвычайных ситуация на борту самолета, считают в ведомстве.

Согласно статистике, большинство правонарушений во время полета совершают именно пьяные пассажиры, рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Также в ведомстве предложили максимально ограничить продажу алкоголя в кафе и ресторанах в аэропортах страны и обучить персонал авиакомпаний способам нейтрализации дебоширов, передает ТАСС.