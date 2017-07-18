Создателя "групп смерти" отправили в колонию

Суд признал администратора одной из "групп смерти" во "ВКонтакте" Филиппа Будейкина виновным в доведении до самоубийства. Он приговорен к трем годам и четырем месяцам заключения. Отбывать наказание Будейкин будет в колонии-поселении, передает Ura.Ru.

В ходе судебного процесса удалось доказать, что создатель "группы смерти" склонял девочек-подростков к суицидальным мыслям. Отмечается, что обеих пострадавших удалось спасти.