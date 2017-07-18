В МВД сокращают борцов с экстремизмом

В региональных управлениях Министерства внутренних дел России сокращают штат борцов в экстремизмом. Предположительно, изменения связаны с возможным расширением полномочий Росгвардии – ведомство получит право вести оперативно-розыскную деятельность.

Кроме того, сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму переехали в основное здание МВД, передает газета "Известия". В ведомстве информацию о сокращениях опровергают. "Территориальные подразделения по противодействию экстремизму работают в обычном режиме и в установленной штатной численности. Распространенная в некоторых СМИ информация о сокращениях… Не соответствует действительности", – цитирует "Газета.ru" официального представителя МВД России Ирину Волк.

