Красотка из "Дома-2" избавляется от груди восьмого размера

Звезда "Дома-2" Рита Керн легла под нож хирурга, чтобы уменьшить грудь. Фанаты обладательницы бюста восьмого размера догадывались, что рано или поздно красотка устанет от этой тяжести.

Невозможно даже представить, каково это – каждый день таскать на себе несколько литров силикона. Бюст Риты выглядит как два баскетбольных мяча. Недавно она пошла поскакать на батуте и поделилась видео своих прыжков. Ролик получился не для слабонервных. По словам девушки, на следующий день после этих упражнений у нее болела спина.

Вполне логичным выглядит то, что после всех мучений фигуристая брюнетка отправилась к пластическому хирургу, чтобы избавиться от силикона. По словам Риты, запечатленной на операционном столе, врач вытащит у нее импланты. Теперь она станет счастливой обладательницей маленькой, по ее словам, груди третьего размера.

Многочисленные почитатели Керн возликовали и похвалили ее за это решение. "УМНИЦА!!!♥️", "Молодец Ритуль тебе будет намного лучше )))", "Наконец – то до нее дошло", "Да неужели", "Все правильно решили !", "С позвоночником проблема!!!! поэтому они со временем все убирают мега грудь!!", "3й размер маленький ?лол)", "Зачем нужно было делать вообще это уродство", – завалили брюнетку словами поддержки комментаторы.

Публикация от Рита Керн (@rita666kern) Апр 20 2017 в 7:16 PDT

Некоторые посоветовали Рите уменьшить еще и распухшие от уколов губы: "Еще бы 2 пельменя сдуть!!" Тогда, по мнению пользователей Сети, звезда "Дома-2" станет похожа внешне на идеальную женщину.

Публикация от Рита Керн (@rita666kern) Апр 16 2017 в 6:08 PDT

Нашлись и те, кто не поверил Керн. "Было бы классно, но думаю она обманывает, наверное делает больше и все", "Да понятно, что развод)))))))", "Ну точно, еще больше грудь делает(((((", – переживают неравнодушные подписчики Керн.

Публикация от Рита Керн (@rita666kern) Апр 17 2017 в 2:31 PDT

Примечательно, что участница телестройки периодически отвечает злопыхателям, критикующим ее внешность. "Мне не нравятся широкие брови, и я люблю когда грудь большая. Я не хочу жить в угоду большинства людей☝", "Губы бы поменяла бы, но я их уже изменить не могу, так как убирала 3 раза биогель и мне запретили еще уменьшать, что бы мышцу не повредить. А грудь... меня устраивает... но все равно иногда хочется больше, это фетиш какой-то", – призналась Рита, внезапно изменившая свое мнение по последнему пункту.