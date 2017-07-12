Названы 20 лучших университетов России

Глава Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий обнародовал список 20 лучших высших учебных заведений страны. По каким-то конкретным позициям рейтинга ВУЗы не распределены.

Рейтинг был подготовлен в исполнение указания президента России Владимира Путина, еще в 2014 году поручившем создать подобный перечень. В этом году среди топ-20 российских университетов значатся в общем списке, и все они – равные среди лучших.

Среди учредителей проекта значатся Российский союз ректоров и Российская академия наук. Оператором стала Ассоциация составителей рейтингов, в число учредителей которой входят исследовательский центр "Эксперт РА", ВЦИОМ и другие организации, сообщает ТАСС. Высшие учебные заведения были оценены по 35 позициям, объединенных в пять групп: "образование", "наука", "интернационализация", "устойчивость и потенциал развития", "дистанционное образование".

По итогам работы экспертов, приступивших к работе в ноябре 2016 года, и были названы лучшие университеты России. В перечне значатся как столичные ВУЗы, так и находящиеся в других городах страны.

Так, среди московских университетов отныне лучшими считают МГИМО (Московский государственный институт международных отношений), Московский государственный технический университет имени Баумана, МГУ имени Ломоносова, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Московский инженерно-физический институт), Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова и Российский университет дружбы народов.

В Санкт-Петербурге лучшим назван Санкт-Петербургский государственный университет – кстати, старейший в стране. Кроме него в перечне значится Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Университет ИТМО.

Лучшими в других городах названы Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет, Томский политехнический университет (ТПУ), , Казанский федеральный университет и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.

Как сообщали Dni.Ru, согласно другому рейтингу, "Национальному рейтингу университетов", лучшим вузом России по итогам 2016-2017 учебного года стал Московский государственный университет имени Ломоносова. В топ-3 также вошли Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Санкт-Петербургский государственный университет.

