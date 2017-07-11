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Вечное противостояние Москвы и Питера

Фото: instagram.com/shy1171
Гермес Зайготт

Гермес Зайготт блогер

 Музыкант, лидер urban-intelligent-punk оркестра Hermes’Brothers.
"Противостояние" между Москвой и Санкт-Петербургом было заложено изначально в Петровские времена, когда Великий реформатор узрел мистическое видение царь-града в дельте Невы у выхода в Маркизову лужу Финского залива, и решил построить на болотах новую столицу Российского государства, так называемое "окно" в Европу. И надо отдать должное, у него это получилось. Чудом.
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Совершив кровавое жертвоприношение, ценою жизней сотен тысяч верноподданных россиян, он создал практически новую ветку российской реальности, она была пропитана европейскими культурными традициями и ценностями. Этим действием Петр, сам того не понимая, расколол российское общество на два лагеря, которые впоследствии трансформировались в либеральный и консервативный образы мышления. До появления Петербурга тогдашнее российское общество, условно говоря, было поделено на столицу и провинцию, создание нового центра и перевод имперской столицы из Москвы положил началу антагонизма между двумя географическими точками и людьми их населявшими.

Фото: instagram.com/veratalih

Дальнейшие действия советской власти и проведение обратной метаморфозы переноса столицы лишь усугубило положение дел и породило ситуацию двух городов, "эгрегоры" которых до сих пор боятся за право доминирования на территории Российского государства. В подтверждение данной гипотезы приведу пример из новейшей истории XX века: опасения, боязнь и ликвидирование Сергея Кирова Сталиным в 30-е годы; перетекание представителей питерского землячества в 90-е годы в Москву; дальнейшее экспроприирование культурно-исторических процессов и трансформация органов управления государством в начале XXI века.

Сегодня Россия обладает интернациональными качествами. В данный момент не наблюдается прямого противостояния и ярко выраженных отличий в формировании культурно-общественных пространств Москвы и Санкт-Петербурга. Разумный и обеспеченный человек может построить свою реальность в любом из этих городов, и качественно она не будет иметь сильных отличий, кроме эстетических аспектов, связанных с культурно-историческими нюансами формирования. Оба города включают в себя элементы и "имперского стиля", и провинциальный дух широких народных масс. Богатые люди в Питере и в Москве живут примерно одинаково, как и бедные слои населения. В социальном плане большой разницы нет. Но человеческий фактор в Северной Пальмире явно усилился и отчасти в этом она олицетворяет всю Россию. Куда ни приедешь, в любой другой город, везде разные флюиды, но люди там более человечны, более внимательны к окружающим, более приветливы к гостям. Приезжаешь в Питер: там по-другому дышится, легче и свободнее, не только потому, что там другой климат и это город на воде (хотя и это тоже), здесь чувствуется дух независимости и свободы. Задуваемые ветрами ощущения другого мира и мнимой свободы Скандинавско-Европейского региона, сквозит в щели старой рамы пресловутого петровского "окна". Здесь все происходит медленно и чинно. Соразмерно плавному течению и журчанию вод благородной Невы. Город окутывает тебя, ты растворяешься в нем.

Надеваю акваланг и с запасом воздуха, питерского духа, я погружаюсь в Москву как в огромный бассейн – в другую среду, с другими скоростями взаимодействия. Здесь все иначе. Люди вечно спешат, огрызаются, хамски неприветливы и суетливо озабочены своими задачами, они не успевают жить, не успевают и не умеют наслаждаться жизнью, у них другие жизненные приоритеты.

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin

Я допускаю, что большая часть из них приезжие, но и коренные москвичи, и жители столицы не слышат и не слушают друг друга, они стали нетерпимы к другому мнению, разучились вести дискуссию в попытке перетянуть одеяло на себя. Бизнес-понты в Москве достигли вышей фазы своего развития. Москва – это мега-шопинг-молл (громадный, многоуровневый торговый центр), в дебрях которого можно найти все, абсолютно все материальные, духовные, сакральные и социальные блага современной цивилизации, в зависимости от твоих потребностей, талантов, возможностей, социального статуса и материального достатка, включая все формы индивидуальных, и общественно-социальных способов развлечения и проведения досуга.

В Москве можно понаблюдать все существующие формы общественно-социальных взаимоотношений и племенные древне-архаические, и рабовладельческие, и имперские, и феодальные, и социалистические, и капиталистические, и крепостнические, и средневеково-патриархально мракобесные и виртуально-цифровые прототипы общественно-социальных отношений грядущих эпох, градус абсурда начинает зашкаливать. "Все смешалось в доме Обломова".

Среднестатистический турист в Москве отличается от среднестатистического туриста в Питере. В Северной столице это качественно другой турист, он трансформируется под влиянием питерского мистицизма, приветливости и добродушия горожан с врожденной особенностью, именуемой в простонародье "питерской" интеллигентностью. И дело не в том, что Москва отличается от Питера, а в том, что Санкт-Петербург остался нормальным городом, Москва оторвалась от реальности в силу различных причин, но в особенности из-за концентрации циничных людей. В городе сформировалась агрессивно-безразличная атмосфера, заразившая разные социальные слои и группы населения, создав предпосылки наглой вседозволенности, недоверия и бесчеловечного отношения в обществе. Возникла нервозная среда недоверия и неадекватности, люди стали психопатичны по отношению к окружающим, степень раздражительности зашкаливает.

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin

Слава богу, что здравомыслящей остается часть интеллигенции, деятели творческо-богемной прослойки и так называемого андеграунда, которого по своей сути в Москве не существует, лишь в отдельно взятых локальных точках. В то время, как в Питере, в силу сложившихся культурно-исторических процессов, благодаря усилиям и творческим достижениям великих  мастеров, во всех сферах искусства и культуры, кои 300 лет ваяли и писали Великий Петербургский Миф, сотканный из мании имперского величия и запаха корюшки, свежего балтийского ветра и подвально-удушливого запаха загаженных парадных, здесь культурно-андеграундная среда не только сохранилась в виде отдельных мастодонтов, как в Москве, но она продолжает развиваться, порождая новые процессы за счет талантливой молодежи, которую она сама растит, воспитывает, обучает и направляет. Город-музей еще и транспортный узел по приему и пересылке экспортных товаров, поступающих в Россию Балтийским морским путем. Товаров, которые перевозятся в Москву, где они распределяются по регионам и везутся обратно в Петербург, и продаются порой дороже, чем в Москве, с учетом наценки за двойную транспортировку.

Питер – город самодостаточных людей с высоким уровнем снобизма и легкой патиной провинциальности, так или иначе зависящих от московских финансовых потоков, обретает яркую обертку, воспетую его героем и кумиром современности Сергеем Шнуровым, в его концепции "бренд-реализма", с запахом алкогольной начинки. Москва же постепенно приобретает характеристики глюценоза Петра о стерильном, чистом городе, где все под контролем и нет "шалупы".

А талантливые люди, как сейчас любят говорить "креативные" (с творческим подходом к жизни), есть везде. Где-то больше, где-то меньше, но от них, от их количества и их качества, от их активной жизненной позиции зависит тот Мир, в котором мы будем жить завтра, и я не теряю надежды, что этот Мир будет адекватным, гармоничным и менее агрессивным.

11 июля 2017, 14:11

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