Жадные владельцы отелей Крыма теряют туристов

В этом году количество туристов, бронирующих путевки в Крым, сократилось в 0,9 раза. По мнению экспертов, в сложившейся ситуации виноваты жадные владельцы гостиниц полуострова, которые на фоне успехов прошлого года решили значительно повысить цены.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), из-за значительного роста спроса на курорты Крыма в 2016 году, в 2017 году значительно выросли цены на наиболее востребованные отели, передает РИА Новости. "По оценкам туроператоров, рост цен в ряде объектов достигал 30% в сравнении с прошлым годом. Такая политика крымских отельеров на фоне общего спада спроса на внутренний турпоток привела к значительному сокращению бронирований туров в Крым", – подчеркнули в организации.

По данным одного из агрегаторов пакетных туров, количество туристов на полуострове в абсолютных цифрах в этом году сократилось в 0,9 раза. Сами же туроператоры считают, что поток путешественников в целом упал на 20%. Отельеры считают, что эта цифра более скромная – 12%.

При этом эксперты утверждают, что владельцы отелей вовремя уловили плачевность ситуации и начали снижать цены на размещение. Так, если изначально стоимость проживания была увеличена на 10-15% по сравнению с прошлым годом, то сейчас она практически вернулась на уровень 2016 года.

Специалисты подчеркивают, что пока спецпредложения действуют на заезды в июне. Однако как долго будут действовать лояльные цены, пока не известно.

