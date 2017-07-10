Лукашенко застали с 21-летней моделью
Снимки прошедшего 8 июля мероприятия опубликованы на сайте главы государства. На них видно, что по левую руку от Лукашенко сидит красивая брюнетка.
Ранее Кристина Неверо не появлялась на публике с белорусским лидером, сообщает издание "Наша Нива". Отмечается, что девушка – будущий финансист, в этом году она получила диплом Витебского государственного технологического университета. Известно, что она была участницей президентского бала.
Помимо того, Кристина занимается танцами, а в 2016-м выиграла конкурс красоты "Королева Весна". По словам отца девушки, на празднике "Александрия собирает друзей" она встречала Лукашенко хлебом-солью. "Как проходил кастинг, не знаю", — рассказал он.
Помимо прочего, Неверо – активистка Белорусского республиканского союза молодежи. В 2010 году Лукашенко назвал данную организацию своим ребенком.
Как писали Dni.Ru, 6 июля в Сети появилось селфи Александра Лукашенко с некой симпатичной брюнеткой. Фотография была сделана во время открывшейся в Минске парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Первое настоящее селфи с Лукашенко. pic.twitter.com/PPyWyBkRsC— Maxim Pushkin (@mc_maxim) 6 июля 2017 г.
Отметим, Александр Лукашенко с 1975 года женат на учительнице Галине Желнерович. Супруги не живут вместе, однако официально они не разведены.
Прелюбодей в рясе предложил супруге любовь втроем
Влюбленные рассказали о радостном событии
Президент США передумал бороться с киберугрозами
Певец объяснил, откуда пошла информация о завершении его карьеры