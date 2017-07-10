Названа лучшая страна для мигрантов

Аналитики назвали лучшую страну мира для иммигрантов. Выводы были сделаны на основе данных ежегодного исследования.

Таковой признана Швеция. На втором и третьем местах – Канада и Швейцария.

Рейтинг был составлен на основе опроса 21 тысячи человек, сообщает Lenta.ru. Респонденты оценивали экономическую ситуацию в разных странах, а также их привлекательность для приезжих.

Отмечается, что четыре из десяти первых мест рейтинга занимают скандинавские государства – Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания. По мнению специалистов, это во многом обусловлено "благоприятным глобальным восприятием их экономик и приверженностью политики равенства доходов".

Также в первую десятку попали Австралия, Нидерланды, Германия и США. Между тем Россия в этом списке оказалась на 24-м месте.

Как писали Dni.Ru, в последнее время много россиян, когда-то переехавших в Европу, возвращаются на родину. По словам эмигрантов, на этот шаг их толкают антироссийские настроения, финансовое неблагополучие, а также засилье беженцев из африканских и азиатских стран.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2016 году в Россию вернулись почти 150 тысяч эмигрантов, в том числе 30 тысяч – из стран Европы. По мнению экспертов, причина этого явления – в усилившихся антироссийских настроениях.