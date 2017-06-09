Названа причина бегства летчиков из России

Гражданских пилотов, отправляющихся на заработки в иностранные авиакомпании, в основном азиатские, привлекают не только деньги. Российских профессионалов там уважают и ценят больше, чем на родине.

Массовый отъезд российских пилотов гражданской авиации за рубеж стал реальностью. Еще три года назад такие случаи были единичными, а сегодня счет идет на сотни высокопрофессиональных специалистов. В основном они устраиваются на работу в азиатские компании: это и ближе, и зарплаты выше российских, и соцпакет лучше отечественного. Да и ценят в мире нашу летную школу.

"Не так зарплата привлекает, как замечательный социальный пакет, где учтено все. Например, командир корабля говорит, что поедет с семьей, для которой сразу же предоставляют разные льготы, жилье. Или он просит вахтовый метод, когда неделю летает, а неделю может проводить дома в России, причем зарубежные компании с удовольствием идут ему навстречу. Кроме того, там медицинское обслуживание великолепное за счет компании", – рассказал RT председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.



За рубежом пилот понимает, что его ценят, о нем заботятся. В аэропорт он едет на служебном автомобиле – чтобы не застрял в пробках и не устал перед полетом. За его здоровьем и самочувствием пристально следят. Семья тоже не остается без внимания работодателя. В России такого подхода пока нет.

"Авиационный транспорт – вид транспорта планетарного масштаба, где налицо мощнейшая конкуренция. И в ней необходимо участвовать, создавать для командиров кораблей такие условия, чтобы на предложение того же Китая они говорили, что российский Минтранс предложил условия лучше", – заявил Смирнов. Между тем Россия теряет лучшие кадры, в частности капитанов самолетов.

"Это штучный и очень дорогостоящий товар. Не все могут стать командирами корабля не только по профессиональным данным, но и по физиологическим. Конечно, рынок охотится за ними. Два-три года назад не было массового отъезда, но при этом десятки пилотов работали за рубежом, так как наша школа подготовки пилотов очень ценится иностранными авиакомпаниями", – отметил Смирнов в интервью НСН.

Как сообщали Dni.Ru, за последние 2,5 года работать за рубеж уехали более 300 наиболее подготовленных сотрудников с отличным знанием английского – командиров воздушных судов и инструкторов. Еще порядка 400 человек оформляют документы. В основном кадры бегут из компаний S7, "Уральские авиалинии", "Волга-Днепр" и "ВИМ-Авиа".