Агония Порошенко привела к взрыву в посольстве США

Трамп не видит смысла вести переговоры с Киевом по причине потери доверия к Порошенко со стороны граждан Украины. Взрыв на территории американского посольства – способ обратить на себя внимание президента США.

Экс-депутат Верховной рады Украины, член президиума Союза левых сил Александр Голуб считает, что инцидент носит символический характер. Такое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

Политик считает: учитывая время происшествия – 00:05, последствий для сотрудников дипломатической миссии быть не могло. В это время на территории посольства никого нет.

"Но, на мой взгляд, то, что происходит, характеризует ситуацию, которая сложилась в Киеве: что это бандитский город, бандитская страна, в которой не работает правоохранительная система, в которой масса людей выходят за рамки действующего законодательства и не несут никакой ответственности, где у населения на руках находится громадное количество оружия. И степень общественного психоза доведена до предела", – прокомментировал Александр Голуб.

Согласен с ним и украинский политолог Олег Соскин. Он считает, что взрыв – явная провокация со стороны самого Порошенко, чьи рейтинги находятся на уровне статистической погрешности. Инцидент в американском посольстве вполне вписывается в логику украинского руководства.

"Например, когда практически полностью были разрушены отношения между Порошенко и новым руководством США, началось наступление в Авдеевке. Уже видно, что Трамп не видит смысла вести переговоры с Порошенко на фоне его полной потери доверия со стороны граждан Украины. И тут два события произошли одновременно: началась атака украинских войск на территории ЛНР, а с другой стороны – этот взрыв", – рассуждает Соскин в интервью НСН.

По его словам, инцидент на территории посольства свидетельствует об агонии режима Порошенко. Изменить ситуацию на Украине может, по мнению официального Киева, только Трамп. И чтобы шантажировать американского лидера, Порошенко не остановится ни перед чем.

Как ранее сообщали Dni.Ru, в ночь на 8 июня на территории посольства США в Киеве прогремел взрыв. Осмотрев место происшествия, стражи порядка пришли к выводу, что злоумышленник бросил неустановленное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Информации о пострадавших нет.

