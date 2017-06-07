Гуляющая по дну рыба "на ножках" удивила ученых

Французский океанолог Еменрик Бенхаласса во время экспедиции у берегов Индонезии нашел нового представителя семейства скорпенообразных глубоководных рыб.

С помощью глубоководного аппарата-робота и камеры HD на глубинах, порой превышающих три километра, ученый сделали множество фотографий и записал на видео неизвестных науке животных. Отснято более 100 часов видео высокого разрешения и около 100 000 фотографий. Обнаружено много новых видов.

Среди наиболее интересных обиталей глубин – рыба, которая использует в качестве "ног" нижние грудные плавники. Они помогают ей не только передвигаться по морскому дну, но и более эффективно исследовать его для поисков пищи, пишет National Geographic.

Точно идентифицировать этого "подводного пешехода" ученым пока не удалось. Однако его ближайшими родственниками могут быть представители отряда лучеперых рыб из подвида скорпенообразных (Stingfish).





Представителей отряда скорпенообразные можно встретить практически во всех морях от арктических до антарктических. Их облик очень необычен. Это медленно плавающие донные жители хорошо маскируются среди окружающих камней, так что обнаружить их порой бывает трудно. Это помогает им успешно охотиться, так как большинство из них являются хищниками. А колючие шипы и иглы плавников делают их небезопасными для людей.



