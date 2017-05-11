Лохнесское чудовище попало на видео
Поймать на камеру животное удалось путешественнику из Уэльса Робу Джонсу, который приехал на озеро вместе со своими друзьями. Как рассказал автор видео, в момент съемки он сильно волновался и пытался снять Несси как можно ближе, передает Ura.ru.
Однако, судя по записи, получше рассмотреть существо, плывшее наперерез катеру, туристу так и не удалось. При этом, Джонс настаивает на том, что видел именно Несси, подчеркивая, что много спиртного в этот день не пил.
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