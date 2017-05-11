Лохнесское чудовище попало на видео

В очередной раз туристам удалось запечатлеть таинственного монстра, живущего в озере Лох-Несс в Шотландии. Как видно на записи, нечто, очень похожее на Несси, вальяжно переплывает водоем вблизи катера.

Поймать на камеру животное удалось путешественнику из Уэльса Робу Джонсу, который приехал на озеро вместе со своими друзьями. Как рассказал автор видео, в момент съемки он сильно волновался и пытался снять Несси как можно ближе, передает Ura.ru.

Однако, судя по записи, получше рассмотреть существо, плывшее наперерез катеру, туристу так и не удалось. При этом, Джонс настаивает на том, что видел именно Несси, подчеркивая, что много спиртного в этот день не пил.