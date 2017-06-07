Авиадебоширам "подрезают крылья"

Госдума приняла во втором чтении законопроект о черных списках авиапассажиров. В соответствии с документом, перевозчики смогут запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение одного года. Согласно поправкам, командир воздушного судна будет вправе передавать дебоширов правоохранительным органам, а авиакомпания сможет отказать в перевозке пассажиру, внесенному в черный список.

Любителей повыяснять отношения на борту самолета ждет еще одно серьезное наказание. К уже имеющемся мерам воздействия на дебоширов депутаты добавят еще одну. Госдума одобрила во втором чтении законопроект о черных списках агрессивных пассажиров. После окончательного принятия документа тем, кто попадал в скандалы на борту, авиакомпании смогут отказывать в перевозке.



В соответствии с законопроектом, пассажир из черного списка сможет летать авиарейсами данной компании лишь в ряде случаев, которые должны быть документально подтверждены. Это возможно, например, если самолет является единственным способом выдворения человека за пределы России, депортации или реадмиссии. Также билет все же продадут авиахулигану, если он направляется на лечение, сопровождает пассажира-инвалида или едет на похороны родственника.

"Включение пассажира в указанный реестр будет осуществляться на основании вступившего в законную силу постановления о назначении ему административного наказания за совершение на борту воздушного судна из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств", – подчеркивается в документе.

Занесение в реестр нарушителей авиапорядков – это не навсегда, через год перевозчик будет обязан исключить пассажира из черного списка. Также авиакомпания должна в письменной форме уведомлять его фигуранта о внесении его в реестр и о случаях, когда ему не может быть отказано в перелете. У пассажира, в случае несогласия с принятым решением, будет право обжаловать его в суде. Депутаты выразили уверенность, что санкции против дебоширов на борту нужны. В результате решение было принято единогласно.





Вместе с тем из текста законопроекта ко второму чтению были исключены некоторые поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Как пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, изменения в Административный кодекс можно вносить лишь отдельным законопроектом, а не поправками в несколько федеральных законов.

Депутата поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Мы следуем букве закона, последовательно реализуем свою политику и подчеркиваем, что частые изменения в КоАП, тем более прикручивание к другим законам, недопустимы", – подчеркнул председатель нижней палаты парламента. Таким образом, сопутствующие изменения в Административный кодекс будут вноситься отдельно, в ходе другого заседания.



Напомним, ранее Госдума одобрила закон об уголовной ответственности для авиа– и других хулиганов на транспорте. Им теперь грозит до пяти лет лишения свободы. Если же в дебоше принимают участие двое и более лиц, то наказание составит уже до семи лет, а хулиганство с применением взрывчатых средств грозит обернуться восьмилетним заключением.