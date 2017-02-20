В России авиадебоширам придумали новое наказание

В Госдуме подготовили законопроект, согласно которому будет создан единый "черный список" авиапассажиров. В данный реестр попадут те люди, поведение которых на борту представляет угрозу безопасности полета, а также жизни и здоровью окружающих.

Проект поправок к Воздушному кодексу России был направлен комитетом Госдумы по транспорту в президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, сообщает газета "Коммерсантъ". Авторы инициативы предлагают создать единый реестр граждан, нарушивших "правила поведения на борту" и создавших "угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц" либо допустивших "причинение вреда их здоровью".

Формировать "черный список" будут представители авиакомпаний. В частности, на авиадебошира члены экипажа будут составлять акт и подписывать его у командира самолета. Затем данный документ будет отправлен в Росавиацию, где данные на пассажира будут в течение пяти дней внесены в реестр.

После попадания в "черный список" авиадебошир не сможет в течение трех лет куда-либо летать. При этом, единый реестр публикуется на сайте Росавиации и обязателен для применения всеми авиакомпаниями, независимо от маршрута их полетов. Исключение будет сделано лишь для тех пассажиров из "черного списка", которые летят на лечение, похороны родственников, сопровождают на борту инвалида или возвращаются из тех стран, откуда невозможно добраться никаким иным способом, кроме как на самолете.