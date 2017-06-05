Наталья Поклонская рассталась с женихом

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что рассталась с мужчиной, за которого планировала выйти замуж. Кроме того, бывший прокурор Крыма объяснила, почему ранее представлялась замужней.

Поклонская заявила, что всегда тщательно скрывала частную жизнь, поскольку у каждого человека есть право на личное пространство. Свою откровенность она объяснила пристальным вниманием к себе в связи с тем, что партия "Яблоко" ранее отправила в прокуратуру запрос с требованием проверить, почему депутат не указала в своей декларации сведения о доходах мужа и автомобиле.

"Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок", – цитирует Поклонскую РИА Новости. "И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить", – рассказывает экс-прокурор Крыма.

Однако, по словам депутата, с женихом они расстались. Именно поэтому она и не указала его в декларации. "У меня, действительно, нет мужа. Объяснять тогда, что у меня есть мужчина, и мы хотим оформить отношения… Это тоже неправильно. Кому какое дело!?" – заявила Поклонская.

Представляться замужней парламентария заставлял и избыток поклонников. "Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться… Поэтому, чтобы людей не травмировать и сразу напрочь убивать все желание, я и говорила, что замужем, у меня прекрасная семья", – призналась Наталья.

Что касается не указанного в декларации автомобиля, то, по словам депутата, два года назад она подарила машину своему отцу на день рождения. "Я не должна была указывать этот автомобиль, поскольку не владела им на конец 2015 года, и поскольку я не извлекла прибыли, так как это был договор дарения", – пояснила Поклонская.