В московском Сбербанке заметили голую клиентку

В отделение Сбербанка на Дмитровском шоссе в Москве пришла совершенно голая, босая посетительница. При себе девушка имела только дамскую сумочку.

По словам очевидцев, клиентка отстояла очередь. Затем она подошла к операционному окну, чтобы снять деньги со счета.

При этом несмотря на экстравагантное поведение посетительницы, ее обслужили, как полагается, сообщает Ura.ru. После этого обнаженная дама покинула отделение банка.

В свою очередь в финансовой организации опровергли информацию об обслуживании голой женщины. "Ни в одном из офисов Сбербанка в Москве, расположенных на Дмитровском шоссе (таких офисов – шесть) – так же, как и в других подразделениях на территории столицы – клиенты без одежды ни сегодня, ни в предыдущие дни не обслуживались", – цитирует представителя пресс-службы Сбербанка агентство городских новостей "Москва".

Между тем, курьезный инцидент обсуждается пользователями социальных сетей. Один из них в шутку предположил, что отсутствие одежды на девушке свидетельствует о наличии у нее ипотеки. По другой версии, Глава Сбербанка Герман Греф решил таким образом в очередной раз проверить своих сотрудников на профессионализм.

Ипотека от Сбербанка реально оставляет без всего! ������ pic.twitter.com/jxLMzjF62j — dmitriy blinnikov (@discojournalist) 26 июня 2017 г.

Напомним, Греф в декабре 2016 года попытался получить кредит в одном из отделений финансовой организации, переодевшись в костюм, симулирующий инвалидность. Как писали Dni.Ru, до того, как сотрудник закончил оформление заявки, глава Сбербанка снял наушники и очки, передал их банковскому работнику и предложил лично убедиться, что он почти не видел, что показывал ему сотрудник на мониторе, а также очень плохо его слышал. Греф попросил представителя банка скорректировать свою работу с инвалидами в будущем.