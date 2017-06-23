Берлускони положил глаз на жену Трампа

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони с юмором описал свое отношение к президенту США Дональду Трампу. Он пошутил, что в новом главе Соединенных Штатов ему больше всего нравится его супруга Меланья.

Экс-глава итальянского правительства отметил, что он восхищается изяществом супруги американского президента. "Я должен сказать, что в Трампе мне, как и многим мужчинам и женщинам, больше всего нравится Меланья из-за ее красоты, обаяния и стиля", – цитирует его местный телеканал La7.

Сильвио Берлускони добавил, что он лично не знаком с Меланьей Трамп, но он "много слышал" о ней, передает La Repubblica. "Даже демократы в США не критикуют ее", – подчеркнул бывший глава правительства Италии.

Справедливости ради стоит отметить, что красоту супруги экс-бизнесмена многие уже поставили под сомнение. Ранее журналисты заметили появление у нее излишнего веса. На многих снимках Меланьи Трамп отчетливо виден ее пухлый живот. Ее жировые складки особенно видны на тех фотографиях, где первая леди США запечатлена в сидячем положении.

enter; width:100%;"> Публикация от Melania Trump (@melaniatrump.style) Июн 19 2017 в 11:09 PDT

Напомним, что экс-премьер уже не в первый раз комментирует личные отношения глав государств с их возлюбленными. В частности, в мае 2017 года Сильвио Берлускони назвал нового президента Франции Эммануэля Макрона и его 64-летнюю супругу Брижит "хорошим парнем с прекрасно выглядящей мамой, которая держала его под руку, еще когда он был ребенком". Примечательно, что сам бывший глава правительства Италии не уточнил, что речь идет именно о жене главы государства.