В ОП обсудили борьбу с пропагандой терроризма

В Общественной палате обсудили вопросы противостояния пропаганде экстремизма. Представители экспертного сообщества рассказали о необходимости защищать россиян от деятельности приверженцев терроризма. В том числе, речь шла о борьбе с вербовкой в ряды запрещенных в стране организаций. В ходе дискуссии член ОП Максим Григорьев также представил свою книгу "Противодействие террористической пропаганде".

Для обсуждения проблем, связанных с пропагандой терроризма, в том числе в интернете, за круглый стол были пригашены Герой России Вячеслав Бочаров и президент "Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. Одной из тем дискуссии стали особенности современной пропаганды террористической группы "Исламского государства" (деятельность редакции запрещена в России – Прим. ред.) в мессенджерах.

Анонимность в интернете и мессенджерах позволяет злоумышленникам в течение долгого времени скрываться от правосудия. Поэтому, по мнению специалистов, органы, отвечающие за безопасность сограждан, должны знать, кто скрывается за безликими аватарами и никнеймами. И, как подчеркнул модератор круглого стола, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, запрет на анонимные мессенджеры ни коим образом не нарушает тайну личной переписки.



В качестве примера эксперт привел покупку оружия. "99% людей не используют это оружие для противоправных целей. Но он (покупатель) должен предъявить лицензию, должно быть зафиксировано, кому именно продается оружие, - цитирует его Sputnik. - Так же и с интернет-мессенджерами".

Не менее важен, по словам Григорьева, и вопрос выявления в интернете сторонников террористических организаций. ОП совместно с неравнодушными гражданами, подчеркнул он, вносит посильную лепту в противостоянии экстремизму.

За эти полтора года мы получили более семи тысяч обращений граждан

"У нас на сайте Общественной палаты висит баннер, и любой человек, который обнаружил в интернете пропаганду терроризма, экстремизма, может прислать нам ссылки на эти материалы, – рассказал политолог. – Наши аналитики анализируют эти сообщения. И если мы находим пропаганду терроризма, экстремизма, мы обращаемся к правоохранительным органам. Запрещенные ресурсы перестают работать, или эта информация удаляется".

По словам эксперта, если выявленные интернет-ресурсы можно закрыть, их закрывают или ограничивают доступ. Однако в тех случаях, когда подобное происходит в анонимных интернет-мессенджерах повлиять на это очень сложно, констатировал он.

В ходе круглого стола Максим Григорьев также представил свою книгу "Противодействие террористической пропаганде". Автор рассказал, что материалы для нее помогали собирать россияне, которые присылали в ОП примеры пропаганды терроризма и экстремизма в интернете.