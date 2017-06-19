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Общество

Новый созыв Общественной палаты приступил к работе

Фото: facebook.com/CivicChamber
В понедельник, 19 июня, в Москве состоялось первое пленарное заседание нового, шестого по счету состава Общественной палаты России. На повестке дня избрание секретаря ОП, его заместителей, утверждение перечня комиссий, регламента и другие актуальные вопросы.
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В ходе мероприятия был избран секретарь шестого созыва ОП. Им стал журналист Валерий Фадеев, кандидатура которого была выдвинута Советом старейшин ОП. Также был избран почетный секретарь палаты: им стал академик Евгений Велихов.

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Регламент предписывает секретарю такие обязанности, как организацию работы палаты, подпись решений и запросов ОП, ее представление в отношениях с органами государственной власти. Кроме того, председатель Общественной палаты направляет ее заключения на законопроекты, а также принимает непосредственное участие в формировании Общественных наблюдательных комиссий.

Новый состав ОП должен энергично влиять на федеральную повестку дня, уверен новый глава Общественной палаты. "Палата должна выступать с масштабными предложениями и настаивать на том, чтобы эти предложениям обсуждались в Государственной думе", – цитирует Фадеева ТАСС.

Валерий Фадеев. Фото: wikipedia.org

По его мнению, шестой состав ОП должен усилить свою работу по трем направлениям, среди которых актуальная повестка на местах, в частности, взаимодействие с региональными общественными палатами. "Второй акцент – социальная повестка. Палата должна, отталкиваясь от нужд населения, от их интересов, от их прав, влиять на федеральную повестку, особенно сейчас, когда есть проблемы с экономическим ростом, есть проблемы с неравномерностью распределения доходов", – указал Фадеев. Третий акцент – участие в решении резонансных проблем, в том числе в сфере прав человека.

Новый состав Общественной палаты значительно обновился, пришло очень много бойких, активных и деятельных людей, отметил в беседе с корреспондентом Dni.Ru директор исследовательских программ Экспертной группы "PieR" Александр Серавин. "Среди них, например, Александр Малькевич из Омска, а также представители других регионов. Надеюсь, что новая ОП будет гораздо более "живая", чем предыдущая. Тем более в преддверии выборов главы государства", – отметил эксперт.

По словам аналитика, палата в своей деятельности идет в ногу со временем, поднимая вопросы, которые играют все большую роль в общественной повестке дня, например проблемы развития городской среды. "Безусловно, нужно развиваться в этом направлении. Большинство населения России – это горожане. И хотя я житель Санкт-Петербурга, но я считаю, даже здесь есть что улучшать. Необходимо прививать культуру городской среды по всей стране", – уверен Серавин.

Максим Григорьев. Кадр youtube.com

В свою очередь, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев отметил, что новый состав Общественной палаты носит очень сбалансированный характер.  "В прошлой ОП ряд категорий, на мой взгляд, были представлены в большей степени за счет других групп гражданского общества. К примеру, у нас было непропорционально большое количество предпринимателей – порядка 15 человек, у нас было очень большое число промышленников, и еще целый ряд небольших диспропорций. Новая Общественная палата стала гораздо более сбалансированной", – пояснил он.

Григорьев также отметил, что шестой созыв ОП будет плотно сотрудничать с регионами. Кроме того, добавил эксперт, важным моментом стало избрание на пост главы Общественной палаты Валерия Фадеева. "Это патриот России, при этом очень динамичный и открытый человек, который обладает соответствующими знаниями и пониманием нашей страны", – резюмировал Григорьев.


Общественная палата России действует с 2005 года. Она избирается каждые три года. В состав палаты входят 168 человек. Согласно закону, принятому в конце 2016 года, она формируется следующим образом: 40 членов палаты утверждает президент России, 85 человек делегируют представители региональных общественных палат, все вместе они выбирают еще 43 членов ОП – представителей некоммерческих организаций.

Организация нового состава Общественной палаты началось весной этого года, когда Владимир Путин издал указ о формировании первой части палаты из 40 человек. 23 марта завершился второй этап, когда в состав ОП были делегированы представители региональных общественных палат. В целом новый состав ОП обновился на 65%.

Так, в Общественную палату шестого созыва вошли член Российской академии наук (РАН), известный врач-кардиохирург Лео Бокерия, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации Владимир Легойда, певица Диана Гурцкая, режиссер Владимир Хотиненко. Также членами новой ОП стали шахматист Сергей Карякин, руководитель Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, глава Фонда изучения исторической перспективы Наталия Нарочицкая и другие представители общественности.

Автор: Иван Поляков19 июня 2017, 12:27

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