В Мексике забитому до полусмерти россиянину дали 1,5 года тюрьмы

Суд мексиканского города Канкун возобновил рассмотрение дела россиянина Алексея Макеева, обвиняемого в убийстве местного жителя. Ему было определена мера наказания в виде полутора лет предварительного заключения в тюрьме временного содержания, передает РИА Новости.

"Суд определил срок в три месяца на сбор всех материалов по делу. Затем начнется непосредственно процесс с привлечением адвокатов", – заявил российский консул в Мехико Дмитрий Болбот.

Посольство России готово оказать Макееву поддержку, несмотря на его отказ от содействия и категорическое нежелание возвращаться на родину. В Мексике блогеру грозит от 25 до 50 лет тюрьмы.

Алексей Макеев размещал в Сети ролики, в которых оскорблял местных жителей и угрожал им, а также демонстрировал нацистскую символику. В итоге нескольких сотен агрессивно настроенных мексиканцев ворвались в его дом 19 мая.

Один из нападавших получил ножевое ранение и умер в больнице. Блогер был серьезно травмирован и введен в состояние искусственной комы. Добавим, что Макеев странно вел себя и в России: он нападал на жителей Электростали, снимая происходящее на видео.