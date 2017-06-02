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Общество

Насильника и серийную детоубийцу взяли работать в школу

Фото: GLOBAL LOOK press/uwe umst?tter
Осужденная за изнасилования и убийства школьниц, в том числе собственной младшей сестры, Кровавая Барби после тюрьмы устроилась работать в частную школу в Монреале. Администрация Notre-Dame-de-Grâce была в курсе – кого берет на работу.
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История Карлы Хомолки и ее мужа Поля Бернардо в 90-х годах привела в ярость и оторопь самых невозмутимых. Семейная пара, прозванная "кровавые Барби и Кен", была уличена в многочисленных случаях изнасилований и убийств школьниц, их жертвой даже стала младшая сестра Карлы, Тамми. Теперь Карла работает волонтером в частной религиозной школе Notre-Dame-de-Grâce в окрестностях канадского Монреаля, провинция Квебек, сообщает канадское издание CityNews.

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Согласно канадскому законодательству, люди, регулярно контактирующие с детьми, не должны иметь криминального прошлого. Однако освободившаяся в 2005 году из тюрьмы Хомолка смогла наладить личную жизнь – вышла замуж за брата собственного адвоката – и устроиться работать в тесном контакте со школьниками. Администрация учебного заведения,где сейчас волонтерит Карла, не могла не быть в курсе прошлого своей сотрудницы. Тем не менее это не стало препятствием, чтобы взять на работу с детьми серийную детоубийцу. Родители, узнав, с кем остаются их дети, взбунтовались и потребовали избавить их детей от контактов с маньячкой. Администрация школы пока не спешит выполнить требования обеспокоенных отцов и матерей: по словам руководства школы, Карла ни на мгновение не остается с детьми наедине и постоянно находится на виду.

Карла Хомолка была старшей из трех сестер. В свои 17 лет, в октябре 1987 года, Карла познакомилась с Полем Бернардо, за которого вскоре вышла замуж. Вместе с мужем они и устроили кровавый конвейер.

Вот всего несколько случаев. 24 декабря 1990 года Карла подсыпала 15-летней младшей сестре Тамми наркотик в спагетти, а когда та потеряла сознание, маньячка снимала на видео, как ее Поль насилует бесчувственную сестру. Тамми не выжила. 15 июня 1991 года "Кровавый Кен" похитил на улице Лесли Махаффи. Сутки школьницу супруги непрерывно насиловали, снимая свои утехи на видео и позируя в объектив на фоне бесчувственной девочки, принимая самые живописные позы. А когда школьница не выдержав пыток умерла, Поль расчленил ее бензопилой, залил кровавое месиво цементом и сбросил в ближайшую реку. 

Когда все открылось, Карлу приговорили к 12 годам тюрьмы. Поль Бернардо, которого супруга представила как организатора и главного насильника, был приговорен к пожизненному сроку. В тюрьме он написал роман "Безумный мировой порядок", в котором Россия становится супердержавой. В 2006 году на экраны вышел фильм "Карла", на съемки которого голливудских мастеров вдохновила история четы маньяков..

Автор: Алексей Минин2 июня 2017, 09:46

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