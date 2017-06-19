Движение поездов на Курском направлении восстановили

Железнодорожники ликвидировали последствия столкновения двух поездов на Курском направлении Московской железной дороги. "С 18:44 мск движение поездов возобновлено по всем путям, в том числе с пропуском диаметральных поездов на другие радиальные направления", – цитирует ТАСС пресс-службу РЖД. Компания делает все возможное для скорейшего ввода пассажирских поездов в график.

Напомним, 19 июня в 14:38 мск при отправлении пригородного поезда № 6325 сообщением Нахабино – Щербинка с Курского вокзала, по предварительной информации, произошел сход колесных пар двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего на вокзал из Нижнего Новгорода поезда "Стриж". Сообщается о трех пострадавших, одному из которых потребовалась госпитализация.