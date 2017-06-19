Движение поездов на Курском направлении восстановили

Скандал с ведущим Соловьевым Прощание с Баталовым Эксклюзив Голубкина выходит за Ливанова Дом-2

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Понедельник 19 июня
Лента новостей
22:35
Меладзе: Я все равно от этого человека избавлюсь
21:49
Любовница Тарасова закатила истерику из-за "голых" фото
21:44
На юге Москвы нашли контейнер с радиоактивными отходами
21:13
В Швеции произошла стрельба
21:04
На АЭС во Франции произошел пожар
20:59
Британец построил на пляже трехэтажный подземный домик (видео)
20:46
Родившая певица Натали столкнулась с мистикой
20:42
Врачи из Владивостока сняли клип для Бузовой
20:30
Проклова упрекнула Шепелева и отца Фриске
20:26
Британские спортсмены нарушили российскую границу ради пива
20:15
Пять главных мифов о беременности
20:00
Мать странно отреагировала на свадьбу Голубкиной и Ливанова
19:24
В Калининграде скорая насмерть сбила человека
19:04
Как в России будут платить за сверхурочные
18:56
Атаку на полицию в Париже расценили как теракт
18:37
В Лондоне эвакуировали мечеть из-за угрозы взрыва
18:31
Росатом и Газпромбанк объявили о совместном проекте в Адыгее и Краснодарском крае
18:10
Под Новгородом подросток выпил неизвестную жидкость и умер
18:03
Кобзон спел у гроба Баталова
17:48
Стоун набросился на американцев после интервью с Путиным
17:37
Машина протаранила фургон полиции в центре Парижа
17:34
Подольская оголилась на отдыхе
16:53
Чем Россия удивит авиационный мир
16:51
Названа причина столкновения поездов на Курском вокзале
16:41
Как живет актриса Наталья Селезнева
16:30
Розенбаум дал странное объяснение холодному лету в Москве
16:23
Девушка умерла после укола в частной клинике Москвы
16:00
Ярмольник cобрал артистам миллионы на старость
16:00
Предательницу Степанову сравнили со школьной ябедой
15:45
В Подмосковье ребенок умер во время селфи на мосту
15:43
Причина конфликта Бузовой и Бородиной
15:39
Пьяные выходки артистов
15:35
В Москве девушка отвергла ухажера ударом в пах
15:32
Участник "Дома-2" в женском белье удовлетворил Панина
15:09
Два поезда столкнулись на вокзале в Москве
15:04
Названа самая дешевая съемная квартира столицы
14:51
Порошенко пудрит мозги Трампу
14:49
У заблудившегося в лесу Димы Пескова нашли новую болезнь
14:48
Москва простилась с Алексеем Баталовым
14:32
На Камчатке мать заморозила живого младенца в холодильнике
14:21
Россия разорвала с США соглашение по Сирии
14:19
Последний удар током зацепер снял на свой телефон (видео)
14:02
Итальянец из ревности убил русскую невесту и ее бойфренда
14:00
Московские кинотеатры бесплатно покажут фильмы с Баталовым
13:59
Боня набросилась на Собчак с оскорблениями
13:54
За что любят Усадьбу Jazz
13:53
Россиянка зарезала мужа из-за пересоленной еды
13:51
НАТО отрепетировало столкновение с Россией
13:48
Ольга Орлова о свадьбе с другом Фриске
13:48
Жуткие шрамы Светланы Светличной после пластики
13:46
На желтой ветке метро произошло задымление
13:46
Алентова и Меньшов проводили Баталова в последний путь
13:40
Какие растения подходят для разных интерьерных стилей
13:38
Как стать звездой караоке с помощью алкоголя
13:26
Свинья-убийца откусила фермеру гениталии
13:19
Нищие должники заставили кредитора прослезиться
13:18
У транспортно-пересадочного узла в Митино появится гостиница
13:14
Бесполезные антибиотики
13:05
Володин приехал в Саратов проститься с депутатом
12:59
Оксана Федорова с грустью сообщила о потере
12:58
Россияне требуют уволить ведущего Соловьева
12:51
29% россиян готовы изменить супругам в отпуске
12:46
У школы в центре Москвы нашли человеческие кости
12:43
Умельцы сварили спиннер из старых жигулей
12:31
В Москве скончался известный режиссер
12:28
Объявлен полный список участников Bosco Fresh Fest
12:27
Новый созыв Общественной палаты приступил к работе
12:22
Екатерина Шпица показала повзрослевшего сына
12:22
Необычные свойства ряженки
12:09
Саакашвили пережил публичное унижение
12:08
В Москве прощаются с Баталовым
11:59
Путин назначил нового посла в Турции
11:55
Почему над стилем россиянок смеется весь мир
11:52
Шурыгину засняли в объятиях Фоменко
11:33
В ГУМе продавец сумок пострадал от удара током
11:26
Пассажира Turkish Airlines побили в самолете
11:24
Алексей Баталов оставил скандальное завещание
11:21
Лучший футболист России подрался в Китае (видео)
11:12
США приготовили неожиданный подарок Путину
11:02
Евросоюз продлил санкции против Крыма
10:54
Орлова выходит замуж за друга Фриске
10:52
Ученые нашли виновника холодного лета
10:43
Известный актер скончался в возрасте 63 лет
10:31
У безработной москвички украли внедорожник за 4,5 миллиона
10:26
Как жила Голубкина до романа с Ливановым
10:16
Калашникова похвасталась квартирой за 40 миллионов
10:12
Необычный способ накормить младенца "порвал" Сеть (видео)
10:03
Центробанк отозвал лицензии у двух кредитных организаций
09:52
В Москве объявлен желтый уровень опасности
09:44
Ученые нашли высокоразвитых инопланетян рядом с Землей
09:40
Невеста рассказала о совместной жизни с Козловским
09:35
Битцевский маньяк Пичушкин заговорил впервые за 11 лет
09:29
В Москве оставят только желтые такси
09:19
Медведь покалечил спрятавшегося на дереве мужчину
09:09
Бывший директор Джигурды: Куме Никиты помогли умереть
09:01
Федосеева-Шукшина помирилась с дочерью
08:56
В Московском зоопарке родился 90-килограммовый слоненок
08:39
Порошенко осознал бессмысленность войны в Донбассе
08:33
Опубликовано видео ДТП с Ferrari на Рублевском шоссе
08:20
Британия шокирована новым наездом фургона на толпу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне требуют уволить ведущего Соловьева
Соловьев отказался извиняться за оскорбление россиян
Алексей Баталов оставил скандальное завещание
Бывшая жена Ливанова: Голубкина будет с побитой рожей ходить
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
Жуткие шрамы Светланы Светличной после пластики
Общество

Движение поездов на Курском направлении восстановили

прочитано 231 раз

Железнодорожники ликвидировали последствия столкновения двух поездов на Курском направлении Московской железной дороги. "С 18:44 мск движение поездов возобновлено по всем путям, в том числе с пропуском диаметральных поездов на другие радиальные направления", – цитирует ТАСС пресс-службу РЖД. Компания делает все возможное для скорейшего ввода пассажирских поездов в график.

Напомним, 19 июня в 14:38 мск при отправлении пригородного поезда № 6325 сообщением Нахабино – Щербинка с Курского вокзала, по предварительной информации, произошел сход колесных пар двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего на вокзал из Нижнего Новгорода поезда "Стриж". Сообщается о трех пострадавших, одному из которых потребовалась госпитализация.

19 июня 2017, 21:52

комментарии

Политика

Ответ России на агрессию США в Сирии вызвал истерику на Западе
Стоун набросился на американцев после интервью с Путиным
Порошенко пудрит мозги Трампу
НАТО отрепетировало столкновение с Россией

Шоу-бизнес

Татьяна Овсиенко рассказала об измене и предательстве
Любовница Тарасова закатила истерику из-за "голых" фото
Меладзе: Я все равно от этого человека избавлюсь
Сбежавшую Дану Борисову заперли в нарколечебнице до Нового года

Проишествия

Названа причина столкновения поездов на Курском вокзале
В Москве девушка отвергла ухажера ударом в пах
Итальянец из ревности убил русскую невесту и ее бойфренда
Свинья-убийца откусила фермеру гениталии

Lifestyle

Как живет актриса Наталья Селезнева
Кобзон спел у гроба Баталова
Пять лучших сериалов о жизни врачей
Кинг сравнил Трампа с дементором
Шоу-бизнес

Бывший директор Джигурды: Куме Никиты помогли умереть

Антонина Саврасова много лет была возле эпатажного актера и знает все его тайны
Общество

Россияне требуют уволить ведущего Соловьева

В Сети появилась петиция в ответ на "публичное оскорбление" журналистом граждан
Шоу-бизнес

Мать странно отреагировала на свадьбу Голубкиной и Ливанова

Артистка допускает, что это шутка
Шоу-бизнес

Любовница Тарасова закатила истерику из-за "голых" фото

Избранница бывшего мужа Ольги Бузовой пригрозила обидчикам

Гороскоп

Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона
Астрологический прогноз с 19 по 25 июня
Ольга Ломоносова родит третьего ребенка
У Шпицы проблемы в личной жизни

Фоторепортажи

Ярмольник cобрал артистам миллионы на старость
Алентова и Меньшов проводили Баталова в последний путь
Екатерина Шпица показала повзрослевшего сына
Как жила Голубкина до романа с Ливановым

Спорт

Предательницу Степанову сравнили со школьной ябедой
Лучший футболист России подрался в Китае (видео)
В фиаско лучшего боксера России винят судей
Украинскому футболисту устроили травлю за отдых в Крым

Регионы

Врачи из Владивостока сняли клип для Бузовой
У заблудившегося в лесу Димы Пескова нашли новую болезнь
На Камчатке мать заморозила живого младенца в холодильнике
Последний удар током зацепер снял на свой телефон (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru