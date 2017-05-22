ОП голосует за кандидатов от некоммерческих организаций

Началось голосование за кандидатов от НКО в шестой состав Общественной палаты. Рабочая группа сформировала поименный список представителей общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций по 14 направлениям деятельности.

Стартовал финальный этап формирования списка членов нового состава Общественной палаты. В ходе голосования будут избраны члены ОП – представители некоммерческих организаций. Информация о кандидатах размещена на сайте, посвященном шестому составу совещательного органа.

Выбирать третью квоту будут 124 действующих члена Общественной палаты. Это 40 человек из президентского списка и 84 представителя общественных палат регионов (со своей кандидатурой пока не определилась Общественная палата Севастополя).

В новый состав ОП по третьей квоте войдут 43 члена от некоммерческих организаций по 14 направлениям деятельности. В их числе: охрана здоровья, общественный контроль, участие граждан в развитии городской среды и сельских территорий, поддержка благотворительности и волонтерства, общественная дипломатия и патриотическое воспитание, поддержка семьи, развитие культуры и творчества, образования и науки, развитие предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка, социальная политика.

По 13 направлениям будет избрано по три члена Общественной палаты, по одному направлению "Общественный контроль: противодействие коррупции, контроль за деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, общественная экспертиза нормативных правовых актов, общественный контроль в социально-экономических сферах" квота составит четыре человека. Завершится голосование 5 июня в 23:59 по московскому времени.