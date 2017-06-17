Секретная свадьба дочери российского миллиардера возмутила роскошью
Свадьба 21-летней Юлия Видгоф, дочери владельца ЗАО "Бовид", отеля и нескольких гостиничных комплексов, состоялась 10 июня. Избранника наследницы миллиардера зовут Евгений Иванов. Церемония проходила в челябинском отеле "Березка", передает URA.Ru.
Примечательно, что церемония была закрытой. На торжество пускали только по списку. Однако взглянуть на банкет смогли и простые люди, так как гости свадьбы не стесняясь выкладывали снимки шикарного мероприятия в соцсети.
Судя по видео и фотографиям, оказавшимся в Сети, развлекала жениха с невестой группа IOWA, а одной из ведущих свадьбы была известная российская актриса Равшана Куркова. При этом секретность события все же была соблюдена – в интернете не оказалось ни одного снимка новоиспеченных супругов.
Между тем интернет-пользователи уже неделю активно обсуждают праздничное событие. Кто-то просто порадовался за молодоженов, а кто-то пожурил за чрезмерную роскошь. Нашлись и те, кто посчитал излишними такие траты на торжество.
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