Секретная свадьба дочери российского миллиардера возмутила роскошью

В Челябинске пышно отпраздновали свадьбу местного миллиардера Бориса Видгофа Юлии. На мероприятии выступали столичные артисты, а банкетный зал был украшен массой цветов и золотыми зверушками. Пользователей Сети возмутила такая роскошь.

Свадьба 21-летней Юлия Видгоф, дочери владельца ЗАО "Бовид", отеля и нескольких гостиничных комплексов, состоялась 10 июня. Избранника наследницы миллиардера зовут Евгений Иванов. Церемония проходила в челябинском отеле "Березка", передает URA.Ru.

Примечательно, что церемония была закрытой. На торжество пускали только по списку. Однако взглянуть на банкет смогли и простые люди, так как гости свадьбы не стесняясь выкладывали снимки шикарного мероприятия в соцсети.

#видгофиванов #weddingday свадьбатакаясвадьба #iowaконцерт Публикация от Арина�� (@91arisha) Июн 10 2017 в 10:17 PDT

Судя по видео и фотографиям, оказавшимся в Сети, развлекала жениха с невестой группа IOWA, а одной из ведущих свадьбы была известная российская актриса Равшана Куркова. При этом секретность события все же была соблюдена – в интернете не оказалось ни одного снимка новоиспеченных супругов.

Публикация от Sofya Burdyak (@ssofy_03) Июн 10 2017 в 8:24 PDT

Между тем интернет-пользователи уже неделю активно обсуждают праздничное событие. Кто-то просто порадовался за молодоженов, а кто-то пожурил за чрезмерную роскошь. Нашлись и те, кто посчитал излишними такие траты на торжество.