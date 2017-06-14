На день рождения Трамп получил от Лозы мудрый совет

Музыкант и певец Юрий Лоза поздравил президента США Дональда Трампа, который 14 июня отмечает День рождения, с этим событием. Композитор американскому лидеру не обращать внимания на идиотов и делать свое дело.

Лоза пожелал главе государства физических, творческих и моральных сил. Музыкант отметил, что Трампу предстоит серьезное противостояние.

По словам певца, на сегодняшний день в Америке наблюдается большое расслоение общества на сторонников и противников действующего президента. "Их количество поделилось практически поровну", – цитирует композитора НСН.

"Надо просто собраться с силами, не обращать внимания на идиотов, делать свое дело потихонечку", - говорит Юрий Лоза. Также он пожелал американскому лидеру быть хорошим президентом для своих сограждан и не принимать скоропалительных решений.

Заочно поздравил главу Белого дома и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он призвал Трампа равняться на мнение сильных, то есть на Владимира Путина. "Если Трамп будет следовать именно в интересах США, то есть мирному существованию с другими странами, а не играть в войнушку с игрушечными пистолетиками, то многие проблемы сами собой отпадут", – уверен Милонов.

Отметим, Дональд Трамп родился в 1946 году. Он является старейшим впервые избранным главой американского государства. В этом году СМИ не удалось узнать никаких особенных деталей празднества. Известно, что супруга Трампа Меланья и его сын Бэррон прибыли 13 июня в Вашингтон. Семья попросила сторонников и друзей президента подписать для него электронную открытку.