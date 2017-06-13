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Меланья Трамп нашла сходство мужа со своим отцом

Меланья и Дональд Трамп. Фото: Spencer Platt/Getty Images
Первая леди США Меланья Трамп сравнила мужа, главу государства со своим отцом Виктором Кнавсом. По ее словам, у них много общего.
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Меланья отметила, что Дональд Трамп, как и ее отец очень ценит семью, так же умен и трудолюбив. Еще одна их общая черта, по мнению первой леди США – это верность традициям.

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Меланья Трамп фотомодель, дизайнер

"Они росли в совершенно разных условиях, но у них одни и те же ценности, традиции", – цитирует ее The Mirror. В свою очередь журналист Gizmodo Мэтт Новак заметил, что стиль Кнавса подозрительно похож на образ Дональда Трампа.

Пользователи Сети стали выкладывать фотографии Виктора Кнавса с зятем. При этом многие отметили их внешнюю схожесть. Так, оба питают слабость к красным галстукам, схожи телосложением и немного – прическами.

Отметим, отец Меланьи Виктор Кнавс был замечен на правительственной авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд вместе с женой. Внимание микроблогеров привлек черный костюм и алый галстук отца семейства. Они вспомнили, что в подобном образе появлялся и глава государства.

Отметим, сама супруга американского президента Меланья Трамп имеет статус безукоризненно одевающейся леди. Однако, как писали Dni.ru, на ежегодный прием в Театре Форда в Вашингтоне 4 июня она надела платье телесного цвета, которое раскритиковали многие пользователи Сети.Стоимость такого наряда оценивается  в 2595 долларов (~147 тысяч рублей). 

Автор: Людмила Фоканова13 июня 2017, 18:45
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Самые провокационные фото Мелании Трамп

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