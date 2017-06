Меланья Трамп нашла сходство мужа со своим отцом

Меланья отметила, что Дональд Трамп, как и ее отец очень ценит семью, так же умен и трудолюбив. Еще одна их общая черта, по мнению первой леди США – это верность традициям.

"Они росли в совершенно разных условиях, но у них одни и те же ценности, традиции", – цитирует ее The Mirror. В свою очередь журналист Gizmodo Мэтт Новак заметил, что стиль Кнавса подозрительно похож на образ Дональда Трампа.

Пользователи Сети стали выкладывать фотографии Виктора Кнавса с зятем. При этом многие отметили их внешнюю схожесть. Так, оба питают слабость к красным галстукам, схожи телосложением и немного – прическами.

