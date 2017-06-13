Меланья Трамп нашла сходство мужа со своим отцом

Первая леди США Меланья Трамп сравнила мужа, главу государства со своим отцом Виктором Кнавсом. По ее словам, у них много общего.

Меланья отметила, что Дональд Трамп, как и ее отец очень ценит семью, так же умен и трудолюбив. Еще одна их общая черта, по мнению первой леди США – это верность традициям.

"Они росли в совершенно разных условиях, но у них одни и те же ценности, традиции", – цитирует ее The Mirror. В свою очередь журналист Gizmodo Мэтт Новак заметил, что стиль Кнавса подозрительно похож на образ Дональда Трампа.

Пользователи Сети стали выкладывать фотографии Виктора Кнавса с зятем. При этом многие отметили их внешнюю схожесть. Так, оба питают слабость к красным галстукам, схожи телосложением и немного – прическами.

I had no idea what Melania's dad looked like until now and um... pic.twitter.com/bbEMUayZCw — Matt Novak (@paleofuture) 12 июня 2017 г.

Отметим, отец Меланьи Виктор Кнавс был замечен на правительственной авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд вместе с женой. Внимание микроблогеров привлек черный костюм и алый галстук отца семейства. Они вспомнили, что в подобном образе появлялся и глава государства.

Отметим, сама супруга американского президента Меланья Трамп имеет статус безукоризненно одевающейся леди. Однако, как писали Dni.ru, на ежегодный прием в Театре Форда в Вашингтоне 4 июня она надела платье телесного цвета, которое раскритиковали многие пользователи Сети.Стоимость такого наряда оценивается в 2595 долларов (~147 тысяч рублей).

