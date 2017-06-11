Трамп отложил визит в Великобританию

Президент США Дональд Трамп принял решение отложить визит в Великобританию. Американский лидер опасается негативной реакции британского сообщается на это событие, передает The Guardian.
В Лондоне заявили, что приглашение остается в силе. Напомним, Трамп должен был посетить Великобританию в июне, но позже визит был отложен на осень 2017 года.
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