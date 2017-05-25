Меланье Трамп предложили забыть мужа ради другого мужчины

Жену американского президента Меланью Трамп попытался соблазнить бельгийский хакер. Он пригласил первую леди США к себе в гости.

Бельгиец сообщил первой леди США, что в его родном городе есть казино и отели, не уступающие по уровню тем, что расположены в Лас-Вегасе. "Алст – это бельгийский Лас-Вегас. Все для богатых людей, казино и отели", – написал мужчина.

Вместе с тем, хакер предложил Меланье вовсе забыть про супруга и не тратить свое время в Брюсселе. "Почему бы вам не выбраться из этого ада в настоящий рай, который находится всего в 30 минутах езды? Забудь про Дональда, у нас тут есть Доззи", – отметил брюсселец. При этом он имел в виду мэра города Кристофа Диэйза.

Отметим, сейчас Меланья Трамп с мужем Дональдом Трампом находятся в Брюсселе. Там президент США примет участие в саммите лидеров стран НАТО.

OEPS! @FLOTUS haar privé mailadres lekt! Vriendelijk op gewezen (en meteen uitgenodigd in het wondermooie @Oilsjt) :-) pic.twitter.com/AQcvSRfdJp — Inti De Ceukelaire (@intidc) 24 мая 2017 г.

Как писали Dni.ru, папа Римский Франциск во время встречи с четой Трампов поинтересовался у супруги президента США, чем она кормит главу государства. Меланья не расслышала вопрос понтифика и оказалась в неловком положении.

Понтифик спросил первую леди США, кормит ли она своего мужа потицей – традиционным пирогом в Словении, откуда она родом. Однако жене американского президента сначала послышалось, что папа Римский Франциск поинтересовался, присутствует ли в рационе Дональда Трампа пицца. Ответила она главе Католической церкви лишь через несколько минут утвердительно.