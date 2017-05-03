Россиян предупредили о майских снегопадах

По словам синоптиков, в Центральную Россию идет очередной холодный циклон. Более того, в ряде регионов страны вновь выпадет снег.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что максимальная температура в столице 3 мая составит +10...+13 градусов, возможны грозы и кратковременные осадки. На следующий день станет еще на пару градусов холоднее, однако дождей не предвидится, передает "Российская газета".

В ночь на 5 мая в столице ожидаются заморозки до -2...-4 градусов, днем воздух прогреется до +10...+15. 6 мая в Москве будет прохладно, +7...+12 градусов, однако с 7-го температура постепенно начнет повышаться. Тем не менее 16 мая в Центральной России начнется очередной виток похолодания.

Синоптики предупредили, что на севере Европейской части России в ближайшие дни ожидается мокрый снег с дождем. При этом во второй половине недели температура в Ненецком округе достигнет +1...-4 градусов, в Вологодской области – +5...+10 градусов.

Снег в мае, погода из ума выжила pic.twitter.com/Lko9QeY3Bl — βερονίκη (@vveradavydova) 2 мая 2017 г.

Возможен снег и в городах Поволжья. Температура в регионе 3 мая опустится до +13 градусов. Сильные осадки ожидаются на Байкале, столбик термометра в среднем покажет +6...+11 градусов. В центральных и южных районах Красноярского края синоптики прогнозируют выпадение мокрого снега, а 5 мая – резкое потепление до +23 градусов.

Апрель это когда утром идеальная погода а уже через пару часов ДОЖДЬ СНЕГ УРАГАН ТОРНАДО АПОКАЛИПСИС — труп бэмби (@bambi_corpse) 23 апреля 2017 г.

Ранее сообщалось, что на майские праздники – 7, 8 и 9 числа – в столице будет все так же прохладно. Согласно прогнозам синоптиков, столбик термометра покажет +7...+8 градусов.

