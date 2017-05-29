Столичный транспорт встал из-за непогоды

Продолжение: Число погибших из-за урагана в Москве достигло девяти человек

В Москве из-за ураганного ветра наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. Так, последствия непогоды привели к задержкам трамваев №6, 23, 27, 27к, 30, 31 и троллейбусов №19, 20, 21, 35, 43, 54, 61, 66, 76, 86, передает "Интерфакс".

Перебои произошли и в движении электричек. Составы следуют с увеличенными интервалами на Ярославском, Горьковском, Белорусском, Киевском и Рижском направлениях железной дороги, сообщили в пресс-службе перевозчика. Специалисты работают над устранением неполадок.