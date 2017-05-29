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Общество

Кирилл резко высказался о разрешении гей-браков

Патриарх Кирилл. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Патриарх Кирилл резко прокомментировал закон о легализации однополых браков в странах Европы. Он сравнил подобное решение с указами времен фашизма.
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По словам патриарха, европейские законы о легализации однополых браков "порывают с нравственной природой человека, с совестью", передает агентство "Интерфакс". Он отметил, что люди протестуют против этого решения так же, как их предки "восставали против фашистских законов и законов апартеида".

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Епископ Русской православной церкви (РПЦ) считает, что "когда законодательство разрывает связь с нравственностью, оно перестает быть законодательством, приемлемым для людей". По его мнению, именно это вызвало бурные протесты и, в частности, миллионные демонстрации во Франции.

"Они голосовали только против того, что четыре или пять человек в сенате решили судьбу этих ужасных законов", – пояснил патриарх Кирилл. "Несколько человек выиграли голосование, и всю страну заставили жить по новым законам, забыть, что такое папа и мама, говорить "родитель номер один", "родитель номер два", – рассказал он.

Глава РПЦ отметил, что "это и есть результат акцента на свободу при полном игнорировании нравственности". Он заявил, что лишь неразрывность свободы и нравственности позволит построить "реально свободное общество со свободными людьми". "Я глубоко убежден в том, что этот соблазн, если хотите историческое искушение, которое привело некоторые страны к принятию этих просто из ряда вон выходящих законов, – что все это должно пройти, потому что в противном случае человеческое общество, разорвав связь между свободой и нравственной ответственностью, между правом и нравственным началом, станет нежизнеспособным", – цитирует его РИА Новости.

Напомним, закон о легализации однополых браков был подписан в мае 2013 года президентом Франсуа Олландом. Таким образом, Франция стала девятой страной, официально регистрирующей гомосексуальные отношения. На митинги против подобного решения властей пришли, по разным данным, от 150 тысяч до миллиона человек.

Автор: Константин Улюкаев29 мая 2017, 11:33

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