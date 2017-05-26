Муж главы Люксембурга возомнил себя первой леди

Супруг премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля присутствовал на саммите НАТО в Брюсселе. Готье Дестне фотографировался вместе с женами и подругами лидеров стран альянса.

Кадр был сделан 25 мая во дворце-резиденции бельгийской королевской фамилии в брюссельском районе Лакен. Судя по всему, супруг премьер-министра отнес себя к числу первых леди.

Напомним, что в 2015 году власти Люксембурга разрешили однополым парам вступать в брак и усыновлять детей. Тогда же Ксавье Беттель и Готье Дестне, которые жили вместе с 2010-го, узаконили свои отношения.

Премьер-министр Люксембурга в августе 2014 года принял предложение руки и сердца от возлюбленного. Эту свадьбу тогда назвали знаковым событием для всех людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Евросоюзе.

Ini adalah foto FIRST SPAUSES, pasangan pemimpin2 negara.

Gauthier Destenay adalah suami Xavier Bettel perdana menteri Luxemburg. pic.twitter.com/brexjAPN6b — Lusi Fearless (@TanpaDeLusi) 26 мая 2017 г.

Как писали Dni.Ru, Беттель занял свой пост в 2013 году. Вступив в должность, он заявил, что легализация однополых браков в Люксембурге – вопрос ближайшего времени. Отношение к гомосексуалистам в стране изменилось: для большинства избирателей сексуальная ориентация политика уже не имеет значения, добавил чиновник.

Летом 2016 года вице-президент США Джо Байден сообщил в Twitter, что поженил однополую пару у себя дома. Запись сопровождалась снимком счастливых новобрачных. Судя по комментарию вице-президента, браком сочетались сотрудники Белого дома.